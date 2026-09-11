भारत पहुंचे प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मिले जयशंकर, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। उनकी बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क (AKDN) किस तरह सामाजिक तरक्की और विरासत को बचाने के लिए काम कर रहा है।
इसके साथ ही, भविष्य में मिलकर काम करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इमामी मुसलमानों के 50वें इमाम, प्रिंस रहीम, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर 9 से 15 सितंबर तक भारत का दौरा कर रहे हैं।
प्रिंस रहीम ने मुर्मू, शाह, मोदी से की मुलाकात
भारत में रहने के दौरान, प्रिंस रहीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की।
उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में AKDN के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की।
बता दें, AKDN एक वैश्विक गैर-लाभार्थी संगठन है जो शिक्षा, संस्कृति, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास पर काम करता है। इमामी समुदाय के 50वें इमाम बनने के बाद प्रिंस रहीम की यह भारत की पहली यात्रा है।