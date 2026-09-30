यूक्रेन-पश्चिम एशिया संकट पर जयशंकर-गुटेरेस का मंथन, 'मिशन लाइफ' को मिला UN प्रमुख का साथ

जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समस्याओं को मिलकर सुलझाने में विश्वास रखता है, खासकर उन संघर्षों के बीच जो अभी चल रहे हैं और उनके असर को कम करने की जरूरत है, खासकर ग्लोबल साउथ पर।

उन्होंने गुटेरेस की वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशंसा की। जयशंकर ने कहा, "भारत उनके कई योगदानों को काफी अहम मानता है, विशेष रूप से 'मिशन लाइफ' के लिए उनके व्यक्तिगत समर्थन को।"

गुटेरेस का कार्यकाल इसी साल के आखिर में खत्म होने वाला है। इस मौके पर जयशंकर ने BRICS शिखर सम्मेलन के लिए उनकी भारत यात्रा को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र के इस व्यस्त सप्ताह में उन्होंने करीब 90 अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से मुलाकात की थी।