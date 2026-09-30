यूक्रेन-पश्चिम एशिया संकट पर जयशंकर-गुटेरेस का मंथन, 'मिशन लाइफ' को मिला UN प्रमुख का साथ
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। उनकी बातचीत में यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में तनाव जैसी वैश्विक चुनौतियां शामिल थीं।
दोनों नेताओं ने इस बात पर भी चर्चा की कि भारत और संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से कैसे मिलकर काम कर सकते हैं।
जयशंकर ने गुटेरेस के 'मिशन लाइफ' समर्थन की तारीफ की
जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत समस्याओं को मिलकर सुलझाने में विश्वास रखता है, खासकर उन संघर्षों के बीच जो अभी चल रहे हैं और उनके असर को कम करने की जरूरत है, खासकर ग्लोबल साउथ पर।
उन्होंने गुटेरेस की वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रशंसा की। जयशंकर ने कहा, "भारत उनके कई योगदानों को काफी अहम मानता है, विशेष रूप से 'मिशन लाइफ' के लिए उनके व्यक्तिगत समर्थन को।"
गुटेरेस का कार्यकाल इसी साल के आखिर में खत्म होने वाला है। इस मौके पर जयशंकर ने BRICS शिखर सम्मेलन के लिए उनकी भारत यात्रा को याद किया। उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र के इस व्यस्त सप्ताह में उन्होंने करीब 90 अंतरराष्ट्रीय समकक्षों से मुलाकात की थी।