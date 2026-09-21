विदेश मंत्री जयशंकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना, संयुक्त राष्ट्र महासभा में होंगे शामिल
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए हैं। वे 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की सालाना उच्च-स्तरीय आम बहस में शामिल होंगे। यह बहस 22 से 28 सितंबर तक होनी है।
इस बार की मुख्य थीम "विश्वास बहाल करना, बदलावों को मैनेज करना" तय की गई है। इसमें दुनिया भर के नेता कई वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर जोर देंगे।
जयशंकर ने ज्यूरिख में मृदुल कुमार से मुलाकात की
अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ने ज्यूरिख में भारत के राजदूत मृदुल कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और स्विट्जरलैंड के हालिया संबंधों पर चर्चा की।
उनकी यह यात्रा संयुक्त राष्ट्र में होने वाली कई बड़ी चर्चाओं से जुड़ी हुई है। इन चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन और अलग-अलग जगहों पर चल रहे संघर्ष जैसे मुद्दे शामिल हैं।
यह बैठक एक और वजह से भी खास है। इस बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस महासचिव के तौर पर अपनी आखिरी UN महासभा में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कार्यकाल इसी साल के आखिर में खत्म हो जाएगा। उन्होंने सालों तक दुनिया के देशों से बातचीत जारी रखने और मिलकर काम करने की अपील की है।