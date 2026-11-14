जयशंकर का खुलासा: चीन सीमा 'पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय', भारत ने बढ़ाई ताकत और तैनाती
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ लगी सीमा अब 'पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय' हो गई है, और इसी वजह से उन्होंने वहाँ और सैनिक तैनात करने की बात कही है।
दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने सीमा पर अपनी सेना भेजने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता काफी बढ़ा ली है। गलवान का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, "उस सीमा पर खुद को बनाए रखने और सेना तैनात करने की हमारी क्षमता बेहतर हुई है। मैं कहूंगा कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।"
जयशंकर बोले- भारत की सीमा पर सुधार
जयशंकर ने बताया कि करीब 10 साल पहले तक सीमा पर बुनियादी ढांचे को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। लेकिन, हाल ही में हुए सुधारों ने भारत की रक्षात्मक स्थिति को और मजबूत किया है।
आर्थिक मोर्चे पर बात करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे चीन ने 1980 के दशक में तेजी से आधुनिकीकरण करके बहुत तरक्की की, जबकि भारत को कुछ मौकों का फायदा नहीं मिल पाया।