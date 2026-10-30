G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अटलांटा में हैं।
इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो कर रहे हैं। यहां ऊर्जा सप्लाई चेन की समस्याओं को सुलझाने और मजबूत आर्थिक व सुरक्षा साझेदारियां बनाने जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत होनी है। ये चर्चाएं इसी साल दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की नींव रखेंगी।
G20 के इतर क्वाड मंत्रियों की बैठक
G20 बैठक के इतर क्वाड देशों (अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया) के मंत्री भी आपस में मिल रहे हैं। उनका मकसद अपने आपसी सहयोग को और मजबूत करना है।
ऐसी उम्मीद है कि इसके बाद अगले महीने फिलीपींस में इन देशों के नेताओं का एक शिखर सम्मेलन भी हो सकता है। अटलांटा से निकलने के बाद, विदेश मंत्री जयशंकर 1 नवंबर से शुरू होने वाली राष्ट्रमंडल की एक अहम बैठक में शामिल होने एंटीगुआ और बारबुडा जाएंगे।