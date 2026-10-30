G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अटलांटा में हैं।

इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो कर रहे हैं। यहां ऊर्जा सप्लाई चेन की समस्याओं को सुलझाने और मजबूत आर्थिक व सुरक्षा साझेदारियां बनाने जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत होनी है। ये चर्चाएं इसी साल दिसंबर में मियामी में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की नींव रखेंगी।