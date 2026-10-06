विदेश मंत्री जयशंकर की अफ्रीका यात्रा, 3 देशों के साथ भारत बदलेगा व्यापार और कूटनीति की तस्वीर

इथियोपिया में जयशंकर क्षेत्रीय राजनयिकों की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ाने का इच्छुक है। इसके अलावा उन्होंने अदिस अबाबा में राष्ट्रमंडल महासचिव शिरली अयोरकोर बोटच्वे से भी मुलाकात कर राजनयिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अपनी इस अफ्रीका यात्रा से ठीक पहले उन्होंने नई दिल्ली में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रड से वैश्विक मुद्दों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भी बातचीत की थी।