पुतिन की यात्रा से दिल्ली के 5 सितारा होटलों का किराया बढ़ा, लाखों में पहुंचा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा ने राष्ट्रीय राजधानी के 5 सितारा होटल मालिकों की चांदी कर दी है। इस सप्ताह अधिकतम बुकिंग की वजह से किराया आसमान पर पहुंच गया है, जहां पहले कमरे का किराया 50,000 रुपये था, वो बढ़कर 85,000 रुपये से 1.30 लाख रुपये हो गया है। दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए सभी होटलों में वायु शोधन प्रणालियों को भी मजबूत किया जा रहा है।

दौरा दिल्ली में इस सप्ताह ये बड़े आयोजन दिल्ली में इस सप्ताह पुतिन की यात्रा के अलावा कई बड़े आयोजन हैं। भारत मंडपम में कराधान को लेकर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की बैठक, यशोभूमि में पेपर प्रदर्शनी और यूनेस्को की बैठक है। इसके अलावा विवाह की तिथियों के कारण इस सप्ताहांत और आगे दिसंबर मध्य तक सभी बड़े होटलों के कमरे फुल हैं। होटल व्यवसायियों का कहना है कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पर्यटक नहीं आना चाहते, लेकिन ये बड़े आयोजन उनको सहारा दे रहे हैं।

यात्रा ITC मौर्य होटल में ठहरेंगे पुतिन राष्ट्रपति पुतिन ITC मौर्या के 4,700 वर्ग फुट के 'ग्रैंड प्रेसिडेंशियल सुइट' में ठहरेंगे। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती जो बाइडन और बिल क्लिंटन जैसे शीर्ष लोग ठहर चुके हैं। इसमें दो बेडरूम, एक रिसेप्शन एरिया, लिविंग रूम, स्टडी रूम, 12 सीटों वाला निजी डाइनिंग रूम, मिनी-स्पा और एक जिम्नेजियम है। होटल के रेस्टोरेंट बुखारा (अमेरिकी राष्ट्रपतियों का पसंदीदा) और दम-पुख्त भी रूसी राष्ट्रपति और उनके प्रतिनिधिमंडल के लिए तैयार हैं। यहां सुरक्षा काफी कड़ी है।

