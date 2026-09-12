रूस ने पेश किया 'सुपर सुखोई' का महाप्रस्ताव, भारत के Su-30MKI बनेंगे और भी घातक

रूस ने सिर्फ इंजनों तक ही अपनी पेशकश सीमित नहीं रखी है। उन्होंने भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमान बनाने की भी पेशकश की है।

इतना ही नहीं, रूस ने अतिरिक्त S-400 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही है। साथ ही, S-400 की मरम्मत के लिए भारत में ही स्थानीय रखरखाव सुविधा बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। इन सभी कदमों का मकसद भारत के अपने AMCA प्रोग्राम के साथ-साथ भारतीय वायुसेना को और ज्यादा ताकतवर बनाना है। AMCA प्रोग्राम की पहली उड़ान करीब 2029-30 तक होने की उम्मीद है।