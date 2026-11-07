आंतरिक मामलों में दखल के लिए भारत भेजे गए 14.1 करोड़ रुपये की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय

आंतरिक मामलों में दखल के लिए भारत भेजे गए 14.1 करोड़ रुपये? ED की जांच जारी

लेखन भारत शर्मा 04:24 pm Nov 07, 202604:24 pm

क्या है खबर?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धन के जरिए भारत के घरेलू मामलों में दखल देने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। लगभग 14.1 करोड़ रुपये की राशि को बेहद शातिराना तरीके से कई देशों की कंपनियों और ट्रस्टों के माध्यम से भारत के कुछ संगठनों और व्यक्तियों तक पहुंचाई गई है। ED का मानना है कि पैसे के मूल स्रोत और लेनदेर को छिपाने के लिए कई स्तरों पर मनी ट्रांसफर का सहारा लिया गया था।