बच्चों का ल्यूकेमिया: सामान्य लक्षण छिपाते हैं बड़ा खतरा, एक CBC टेस्ट बचा सकता है जान

बीमारी की पहचान में देरी होने से बच्चों का इलाज और मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। कई बार परिवार पहले एंटीबायोटिक्स या कुछ और स्कैन करवाने में समय गंवा देते हैं। लेकिन, अगर सीबीसी टेस्ट जल्दी करवा लिया जाए, तो डॉक्टर आगे की जांचों से बीमारी की पुष्टि कर सकते हैं और इलाज जल्द शुरू कर सकते हैं। यह खास तौर पर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर इलाज मिलने से ज़्यादातर बच्चे इस बीमारी से उबर जाते हैं।