बच्चों का ल्यूकेमिया: सामान्य लक्षण छिपाते हैं बड़ा खतरा, एक CBC टेस्ट बचा सकता है जान
बच्चों में ल्यूकेमिया सबसे आम कैंसर है, लेकिन इसे शुरुआती स्टेज में पहचानना मुश्किल होता है। इसकी वजह है कि इसके लक्षण, जैसे थकान, बुखार, चोट लगना, हड्डियों में दर्द और पीलापन, अक्सर सामान्य बीमारियों जैसे ही लगते हैं।
बाकी ट्यूमर की तरह यह स्कैन में आसानी से नहीं दिखता, क्योंकि ल्यूकेमिया बोन मैरो से शुरू होता है और खून के जरिए पूरे शरीर में फैलता है। इसलिए, नियमित इमेजिंग टेस्ट इसमें ज्यादा मददगार नहीं होते।
खून में शुरुआती गड़बड़ी पकड़ लेता है CBC टेस्ट
एक सीबीसी (CBC) टेस्ट खून की एक साधारण जांच होती है। यह टेस्ट बीमारी के गंभीर होने से हफ्तों पहले ही खून में आ रही गड़बड़ियों को पहचान लेता है। यह टेस्ट बड़े लक्षण दिखने से पहले ही हीमोग्लोबिन या सफेद रक्त कोशिकाओं में आ रही परेशानियों का पता लगा लेता है। अगर ये टेस्ट जल्दी हो जाएं, तो डॉक्टर आगे की जांचों से बीमारी की पुष्टि करके जल्द इलाज शुरू कर सकते हैं।
इलाज में देरी, मतलब बच्चों के लिए मुश्किलें
बीमारी की पहचान में देरी होने से बच्चों का इलाज और मुश्किल और जोखिम भरा हो जाता है। कई बार परिवार पहले एंटीबायोटिक्स या कुछ और स्कैन करवाने में समय गंवा देते हैं। लेकिन, अगर सीबीसी टेस्ट जल्दी करवा लिया जाए, तो डॉक्टर आगे की जांचों से बीमारी की पुष्टि कर सकते हैं और इलाज जल्द शुरू कर सकते हैं। यह खास तौर पर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर इलाज मिलने से ज़्यादातर बच्चे इस बीमारी से उबर जाते हैं।