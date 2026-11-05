यौन उत्पीड़न मामले में सांसद अकोईजाम को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से पहले 7 दिन का नोटिस

दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 के तहत अकोइजाम के खिलाफ FIR दर्ज की है। हालांकि, उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU से उनकी हालिया बर्खास्तगी पर फिलहाल रोक लगा दी है, जब तक मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता। पुलिस फिलहाल विश्वविद्यालय से उन छात्रों की जानकारी इकट्ठा कर रही है जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं।