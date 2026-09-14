30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का सरगना रोशन सेठ अब सलाखों के पीछे

सेठ फर्जी प्रॉफिट स्टेटमेंट दिखाकर लोगों को लगातार झांसा देता रहा और पिछले साल के आखिर में उसने अचानक सभी भुगतान रोक दिए। पुलिस ने बताया कि सेठ विग लगाकर और फर्जी नामों का इस्तेमाल करके खुद को छिपाता फिरता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका रहन-सहन बेहद आलीशान था।

उसके पास BMW कार, महंगी घड़ियां और ढेर सारा सोना था। 1 सितंबर को दायर चार्जशीट में 37 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। अब अधिकारी उन सभी लोगों से सामने आने की अपील कर रहे हैं जो इस धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं। शेट को गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।