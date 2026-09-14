30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का सरगना रोशन सेठ अब सलाखों के पीछे
महाराष्ट्र और गुजरात के 42 लोगों से फर्जी शेयर बाजार सौदे दिखाकर करीब 30.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में 56 साल के रोशन भूषण शेट को गिरफ्तार किया गया है। उसने पीड़ितों से हर महीने 5 प्रतिशत रिटर्न देने का वादा किया था।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कांदिवली के रहने वाले 60 साल के संजय हीरालाल शाह ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवार से 10.81 करोड़ रुपये की ठगी की गई है। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने इस जुलाई में शेट को गुजरात से ढूंढ निकाला और हिरासत में ले लिया।
सेठ के खिलाफ 37 गवाहों के नाम चार्जशीट में
सेठ फर्जी प्रॉफिट स्टेटमेंट दिखाकर लोगों को लगातार झांसा देता रहा और पिछले साल के आखिर में उसने अचानक सभी भुगतान रोक दिए। पुलिस ने बताया कि सेठ विग लगाकर और फर्जी नामों का इस्तेमाल करके खुद को छिपाता फिरता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका रहन-सहन बेहद आलीशान था।
उसके पास BMW कार, महंगी घड़ियां और ढेर सारा सोना था। 1 सितंबर को दायर चार्जशीट में 37 गवाहों के नाम शामिल किए गए हैं। अब अधिकारी उन सभी लोगों से सामने आने की अपील कर रहे हैं जो इस धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं। शेट को गंभीर धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।