कोचिंग विवाद का दुखद मोड़: जेल में रोशन आनंद, अब भाई प्रिंस का नेपाल में शव मिला
पटना के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद, जिन्हें 'रोशन सर' के नाम से भी जाना जाता है, उनके भाई प्रिंस का शव 13 जून को नेपाल में मिला है। अभी तक उनकी मौत के हालात साफ नहीं हो पाए हैं।
यह घटना तब हुई जब रोशन आनंद पहले से ही जेल में थे। उनका मामला पटना के ही एक दूसरे कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' से जुड़ा था, जहां तोड़-फोड़ और गोलीबारी हुई थी। जानकारी के अनुसार, प्रिंस भी इसी मामले में आरोपी थे।
ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल के बीच पुरानी दुश्मनी
रोशन आनंद की 'ज्ञान बिंदु GS एकेडमी' और 'खान ग्लोबल स्टडीज' के बीच सालों से तनातनी चल रही है। इन दोनों कोचिंग सेंटरों का कैंपस एक ही है और ये अक्सर परीक्षा के नतीजों को लेकर या कैंपस पर अपने दबदबे को लेकर एक-दूसरे से भिड़ते रहे हैं। 2021 से तो यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि इसमें हिंसा भी होने लगी थी।
प्रिंस की मौत के बाद उनका परिवार नेपाल के लिए रवाना हो गया है।