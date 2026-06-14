कोचिंग विवाद का दुखद मोड़: जेल में रोशन आनंद, अब भाई प्रिंस का नेपाल में शव मिला देश Jun 14, 2026

पटना के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद, जिन्हें 'रोशन सर' के नाम से भी जाना जाता है, उनके भाई प्रिंस का शव 13 जून को नेपाल में मिला है। अभी तक उनकी मौत के हालात साफ नहीं हो पाए हैं।

यह घटना तब हुई जब रोशन आनंद पहले से ही जेल में थे। उनका मामला पटना के ही एक दूसरे कोचिंग सेंटर 'खान ग्लोबल स्टडीज' से जुड़ा था, जहां तोड़-फोड़ और गोलीबारी हुई थी। जानकारी के अनुसार, प्रिंस भी इसी मामले में आरोपी थे।