कोलकाता में दर्दनाक हादसा: 5 श्रमिकों की मौत, मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार को घेरा

जांच टीम मामले की पड़ताल कर रही, 2 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर उंगली उठाई है। उनका आरोप है कि पिछली सरकार ने इसी साल की शुरुआत में एक ऐसे ढांचागत डिजाइन को मंजूरी दी थी, जिसमें गंभीर खामियां थीं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक ऐसे सभी निर्माण प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया जाए, ताकि उनकी सुरक्षा ऑडिट हो सके। इस मामले की पड़ताल के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें इमारत का सुपरवाइजर और 2 श्रम ठेकेदार शामिल हैं।