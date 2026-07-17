नोएडा में गिरी छत, मौत के मुंह से लौटा किरायेदार

यह हादसा होते ही, वहां के निवासियों ने मरम्मत के काम को रुकवा दिया। उन्होंने पूरे कॉम्प्लेक्स के इंस्पेक्शन (जांच) की मांग की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों ने इस प्रोजेक्ट में कई खामियां बताईं। इनमें मुख्य रूप से स्टील की छड़ों का गायब होना और सीमेंट की घटिया गुणवत्ता जैसी बातें सामने आईं। कुछ लोगों ने तो यहां तक चेतावनी दी कि नोएडा के ये अपार्टमेंट 'मौत के जाल' हैं। उन्होंने उन खरीदारों को आगाह किया जो 70 लाख से 2 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं। ऐसे लोगों को सोच-समझकर फैसला लेने की बात कही गई।