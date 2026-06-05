दिल्ली आगजनी: गद्देवाले ने कई को बचाया, खुद का सब जला; अब मदद की गुहार देश Jun 05, 2026

मालवीय नगर में गद्दों की दुकान के मालिक रियाजुद्दीन मंसूरी और उनके बेटे ने फौरन बचाव का जिम्मा संभाला, जब फ्लोरिश स्टे B&B में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियाँ पहुंचने से पहले, उन्होंने अपनी दुकान से गद्दे और रजाई निकाल कर ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने में मदद की। मंसूरी बताते हैं कि उस मुश्किल घड़ी में उन्हें बस लोगों की जान बचाने की फिक्र थी, अपने नुकसान का कोई ख्याल नहीं आया।