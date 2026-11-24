मुबई के कुर्ला इलामें में प्रमोद महाजन गार्डन में एक युवक और एक युवती पर कुछ बच्चों द्वारा हमला किए जाने के मामले में विवाद खड़ा हाे गया है। इस घटना के बाद मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े ने जोड़ों से सार्वजनिक जगहों का सम्मान करने और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। यह चौंकाने वाली घटना कैमरे में कैद हो गई थी और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस हमले में कुछ नाबालिग बच्चे शामिल थे, जिनकी उम्र 10 साल तक बताई जा रही है और उन्होंने लाठी का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की।