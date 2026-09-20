भारतीय शोध की डरावनी चेतावनी: 80 करोड़ भारतीयों की प्यास पर गहराया संकट

साल 2000 से अब तक, वह ऊंचाई जहाँ बर्फ जमा होती है, लगभग 500 मीटर ऊपर खिसक गई है। इसका सीधा मतलब है कि ग्लेशियरों को स्थिर रखने के लिए अब ताज़ी बर्फ पहले से कम मिल रही है। मिलाम ग्लेशियर के पिघलने की वजह से लगभग 47 नई ग्लेशियर झीलें भी बन गई हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ये सारे बदलाव गंगा बेसिन पर निर्भर लगभग 80 करोड़ लोगों के लिए पानी की आपूर्ति को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए, इन ग्लेशियरों की बेहतर निगरानी करना अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।