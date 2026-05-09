तेलंगाना: CBI-पुलिस का डर दिखाकर सेवानिवृत्त शिक्षक से 82 लाख की धोखाधड़ी देश May 09, 2026

तेलंगाना के महबूबनगर में एक रिटायर्ड शिक्षक को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया, जिसमें उन्होंने 82 लाख रुपये गंवा दिए। ठगों ने पहले टेलीकॉम विभाग का कर्मचारी बनकर उनसे बात की और बताया कि उनका आधार 17 अलग-अलग उत्पीड़न के मामलों से जुड़ा है। इसके बाद, उन धोखेबाजों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस और CBI अधिकारी बताया। उन्होंने एक फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर पति-पत्नी को गिरफ्तार करने की धमकी दी।