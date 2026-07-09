वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम पर प्रोफेसर से 61 लाख रुपये की ठगी देश Jul 09, 2026

बेंगलुरु की एक रिटायर्ड प्रोफेसर 61 लाख रुपये की धोखाधड़ी का शिकार हो गईं। उन्हें यह ठगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक डीपफेक वीडियो दिखाकर की गई। धोखाधड़ी की शुरुआत तब हुई जब प्रोफेसर ने फेसबुक पर bxbmarket.com नाम की एक इन्वेस्टमेंट वेबसाइट का विज्ञापन देखा। यह वेबसाइट बड़े मुनाफे का वादा कर रही थी। विज्ञापन पर क्लिक करते ही उन्होंने उस वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा लिया। रजिस्ट्रेशन करते ही उन्हें एक मैसेज मिला। मैसेज भेजने वाले ने खुद को 'अभिषेक' बताया और कहा कि वह ब्रिटेन से है। अभिषेक ने प्रोफेसर को नकली KYC प्रक्रिया के बारे में समझाया और उन्हें निवेश करने के लिए राजी कर लिया।