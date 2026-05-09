HPBoSE 10वीं का रिजल्ट बस आने ही वाला है, जानें कब और कैसे देखें अपना परिणाम
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हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं क्लास के नतीजे कभी भी घोषित कर सकता है। परीक्षाएं 28 मार्च को खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, छात्र hpbose.org या डिजिलॉकर से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नतीजों के समय की बात करें तो, पिछले साल परिणाम मई के मध्य में घोषित हुए थे। इसलिए इस बार भी इसी तरह मई में नतीजे आने की पूरी संभावना है।
HPBoSE वेबसाइट पर नजर रखें
अपडेट्स के लिए HPBoSE की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें। नतीजे घोषित होने पर अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड तैयार रखें। आपकी मार्कशीट में विषयवार अंक, परिणाम की स्थिति और डिवीजन दिखेगा।
HPBoSE आमतौर पर मई महीने में ही 10वीं क्लास के नतीजे घोषित करता है, इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी मई के तीसरे हफ्ते तक छात्र अपने परिणाम देख पाएंगे।