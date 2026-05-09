HPBoSE 10वीं का रिजल्ट बस आने ही वाला है, जानें कब और कैसे देखें अपना परिणाम देश May 09, 2026

हिमाचल प्रदेश बोर्ड 10वीं क्लास के नतीजे कभी भी घोषित कर सकता है। परीक्षाएं 28 मार्च को खत्म हो चुकी थीं। जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, छात्र hpbose.org या डिजिलॉकर से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर नतीजों के समय की बात करें तो, पिछले साल परिणाम मई के मध्य में घोषित हुए थे। इसलिए इस बार भी इसी तरह मई में नतीजे आने की पूरी संभावना है।