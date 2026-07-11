वायनाड भूस्खलन: विक्रम राणा की 5वें दिन भी तलाश जारी, अब तक 7 शव बरामद

अब तक 7 शव बरामद

अभी तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन विक्रम को ढूंढने का काम अब भी चल रहा है। केरल के मंत्री टी सिद्दीकी ने बताया कि वीडियो एनालिसिस के बाद अब एक नए इलाके में खुदाई की जा रही है, जहां कुछ सुराग मिल सकते हैं। काम में तेजी लाने के लिए अब घटनास्थल पर डंप ट्रक जैसी अतिरिक्त मशीनें भी पहुंच गई हैं। भारी मशीनों से टीमें नदी के किनारे से कीचड़ और मलबे को साफ कर रही हैं ताकि खुदाई में आसानी हो।