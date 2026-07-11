वायनाड भूस्खलन: विक्रम राणा की 5वें दिन भी तलाश जारी, अब तक 7 शव बरामद
केरलम के वायनाड में बचाव दल 5वें दिन भी विक्रम राणा की तलाश में जुटे हुए हैं। विक्रम राणा, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, 7 जुलाई को सुरंग बनाने वाली जगह पर हुए भूस्खलन के बाद से लापता हैं। नदी के ऊपरी हिस्से में चल रहे काम को रोकने के बाद मीनाचिपुझा नदी का पानी अब साफ दिख रहा है। इसी वजह से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और फायर सर्विस की टीमें नदी में ही ज्यादा ध्यान से तलाश कर रही हैं।
अब तक 7 शव बरामद
अभी तक 7 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन विक्रम को ढूंढने का काम अब भी चल रहा है। केरल के मंत्री टी सिद्दीकी ने बताया कि वीडियो एनालिसिस के बाद अब एक नए इलाके में खुदाई की जा रही है, जहां कुछ सुराग मिल सकते हैं। काम में तेजी लाने के लिए अब घटनास्थल पर डंप ट्रक जैसी अतिरिक्त मशीनें भी पहुंच गई हैं। भारी मशीनों से टीमें नदी के किनारे से कीचड़ और मलबे को साफ कर रही हैं ताकि खुदाई में आसानी हो।