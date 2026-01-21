क्या है गणतंत्र दिवस पर आतंकी साजिश का गोपनीय कोड 26-26, जिसको लेकर देशभर में अलर्ट?

आतंकी साजिश

क्या है ये 26-26 की साजिश?

खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यह गोपनीय कोड पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और जैश-ए-मोहम्मद ने बनाया था। इस साजिश में पंजाब के गैंगस्टरों की मदद ली जा रही है और रडार पर अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर के साथ-साथ अन्य मंदिर और शहर शामिल हैं। फिलहाल, एजेंसियां पाकिस्तान से जड़ी सभी सीमाओं पर अलर्ट है और घुसपैठियों पर नजर रखे है। भूमिगत और वांटेड लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं।