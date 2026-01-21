क्या है गणतंत्र दिवस पर आतंकी साजिश का गोपनीय कोड 26-26, जिसको लेकर देशभर में अलर्ट?
क्या है खबर?
गणतंत्र दिवस को लेकर वैसे तो पूरे देश में पुलिस, सुरक्षा बल और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन खुफिया जानकारी के बाद सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। दरअसल, खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी या उससे पहले एक आतंकी हमले की चेतावनी दी है, जिसका गोपनीय कोड 26-26 रखा गया है। इसका तात्पर्य 26 जनवरी से निकाला गया है। क्या है पूरा मामला और कहां-कहां है पुलिस का अलर्ट? आइए, जानते हैं।
आतंकी साजिश
क्या है ये 26-26 की साजिश?
खुफिया एजेंसियों का कहना है कि यह गोपनीय कोड पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) और जैश-ए-मोहम्मद ने बनाया था। इस साजिश में पंजाब के गैंगस्टरों की मदद ली जा रही है और रडार पर अयोध्या में राम मंदिर और जम्मू में रघुनाथ मंदिर के साथ-साथ अन्य मंदिर और शहर शामिल हैं। फिलहाल, एजेंसियां पाकिस्तान से जड़ी सभी सीमाओं पर अलर्ट है और घुसपैठियों पर नजर रखे है। भूमिगत और वांटेड लोगों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं।
हमला
लाल किले पर हमले से जुड़े हैं तार
एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी साजिश की जो रचना की गई है, वो पिछले साल नवंबर में दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से जुड़ा हुआ है। उस धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी। धमाके को जैश के व्हाइट कॉलर आतंकियों ने अंजाम दिया था, जो फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे। एजेंसियां कश्मीर स्थित प्रतिरोध मोर्चे से जुड़ी आतंकवादी इकाई 'फाल्कन स्क्वाड' और खालिस्तानी संगठनों पर भी पैनी नजर रखे हैं।