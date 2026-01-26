LOADING...
गणतंत्र दिवस 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी बधाई, 'विकसित भारत' का आह्वान किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई

लेखन भारत शर्मा
Jan 26, 2026
10:57 am
क्या है खबर?

पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड की शुरुआत से पहले सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए 'विकसित भारत' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत करने का आग्रह किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहंचकर देश के लिए शहादत देने वाले जाबांज सैनिकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को सलामी भी दी।

संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई संदेश में क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, 'सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।' गणतंत्र दिवस उस दिन को चिह्नित करता है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसने भारत को 'संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में स्थापित किया।

श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब साढ़े 9 बजे दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक पहुंचकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर औपचारिक पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर भी किए। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्हें सलामी दी और सैनिकों की शहादत को नमन किया।

स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी ने किया राष्ट्रपति मुर्मू और मुख्य अतिथियों का स्वागत

प्रधानमंत्री मोदी युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीधे कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने पारंपरिक शाही बग्गी में सवार होकर आई राष्ट्रपति मुर्म और मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला लेयेन का स्वागत किया। इसके बार राष्ट्रपति मुर्म ने झंडा फहराकर करीब 90 मिनट तक चलने वाली परेड का आगाज किया। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया।

