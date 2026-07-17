सुप्रीम कोर्ट बोला- नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का अधिकार नहीं

याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने की।

पीठ ने कहा, "बिहार SIR के अपने फैसले में हमने स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि SIR पर फैसला आते ही उसे नागरिकता अधिनियम के तहत निर्णय हेतु मंत्रालय को भेजना होगा। ऐसा न करने पर यथास्थिति बनी रहेगी। चुनाव आयोग अनुच्छेद 9, 10, 11 और 12 के तहत नागरिकता की स्थिति में संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है।"