पुणे को तरबतर कर गई राहत की बारिश

IMD ने महाराष्ट्र में जारी किया यलो अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अरब सागर से उठने वाली नमी और तेज गर्मी के कारण ये तूफानी बारिश हुई। इतनी बारिश के बावजूद, मगरपट्टा जैसे कुछ इलाकों में तापमान अब भी 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

IMD ने आज मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि, विभाग ने साफ किया है कि यह अभी मानसून की बारिश नहीं है, मानसून अभी भी अंडमान द्वीप समूह के करीब ठहरा हुआ है।