दिल्ली: हवा में उमस बरकरार, IMD का अलर्ट- 9 जुलाई तक आंधी-बारिश
देश
शनिवार की सुबह दिल्ली में बादल छाए रहे, जिससे चिलचिलाती गर्मी से तो कुछ राहत मिली, लेकिन हवा में अभी भी चिपचिपी नमी यानी उमस बरकरार है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि दिनभर आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की उम्मीद है। वहीं, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है।
9 जुलाई तक दिल्ली में आंधी-तूफान
अभी अपनी छतरी को पैक करके मत रखिएगा, क्योंकि बारिश और आंधी का यह सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहने वाला है। रविवार को बहुत हल्की से लेकर सामान्य बारिश हो सकती है और इसके साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और हफ्ते के मध्य तक यह लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।