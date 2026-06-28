अनंत अंबानी ने तिरुपति मंदिर में कराया मुंडन, 25 इलेक्ट्रिक बस और 50 चालकों के वेतन का दिया दान

रिलायंस इंडस्ट्रीज 50 चालकों का वेतन देगी

अपनी इस मुलाकात के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को 25 इलेक्ट्रिक बसें देने का ऐलान किया। इन बसों की कीमत करीब 27.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह 50 ड्राइवरों का वेतन भी देगी और तिरुमाला में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करने की इच्छा जताई है। यह कदम उनके हालिया प्रयासों के अनुरूप है, जहां वे समाज सेवा और पर्यावरण-अनुकूल पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।