दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा कदम: पीरियड्स पर टूटेगी चुप्पी, अब हर बेटी होगी सशक्त

चलाए जाएंगे जागरूकता अभियान

यह अभियान केवल बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जागरूकता अभियान चलाएंगे और मासिक धर्म से जुड़ी सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही, कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर बनाने पर भी खास ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा ने स्कूलों के उन शौचालयों की तुरंत मरम्मत करने का भी निर्देश दिया है जो टूटे हुए हैं। वह चाहती हैं कि स्कूल ऐसी जगह बनें जहां पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करना आम हो, ताकि लड़कियां खुद को समर्थित महसूस करें और बिना किसी झिझक के अपनी जरूरतों के बारे में बता सकें।