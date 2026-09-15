सत्य निकेतन त्रासदी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, 10,000 छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल

हर साल दिल्ली आने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, उनके लिए सुरक्षित आवास खोजना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "हमने संबंधित विभागों के साथ बैठकें की हैं, उचित जगहों की पहचान कर ली है और इन हॉस्टलों के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"

इसके साथ ही, शहर में असुरक्षित इमारतों के खिलाफ भी कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि छात्रों के रहने की जगहें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरें और भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना न हो पाए।