सत्य निकेतन त्रासदी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, 10,000 छात्रों के लिए बनेंगे हॉस्टल
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में घोषणा की है कि सरकार 10,000 छात्रों के लिए हॉस्टल बनवाएगी। यह फैसला सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने की दुखद घटना के बाद लिया गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी।
इन नए हॉस्टलों का मकसद शहर में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सुरक्षित और किफायती रहने की जगह उपलब्ध कराना है।
हॉस्टल नीति का मसौदा तैयार, असुरक्षित इमारतों पर कार्रवाई की तैयारी
हर साल दिल्ली आने वाले छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, उनके लिए सुरक्षित आवास खोजना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "हमने संबंधित विभागों के साथ बैठकें की हैं, उचित जगहों की पहचान कर ली है और इन हॉस्टलों के लिए एक नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।"
इसके साथ ही, शहर में असुरक्षित इमारतों के खिलाफ भी कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद यह है कि छात्रों के रहने की जगहें सुरक्षा मानकों पर खरी उतरें और भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना न हो पाए।