पूर्वी दिल्ली का सफर होगा आसान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया 13 किमी नई मेट्रो लाइन का ऐलान

पूर्वी दिल्ली कॉरिडोर को केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत

यह कॉरिडोर गीता कॉलोनी, गांधी नगर, पटपड़गंज और मयूर विहार फेज 3 जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को आपस में जोड़ेगा, जिससे आने-जाने में बहुत आसानी होगी। इस नई लाइन पर तीन इंटरचेंज स्टेशन भी बनाए जाएंगे। शास्त्री पार्क में रेड लाइन, निर्माण विहार में ब्लू लाइन और त्रिलोकपुरी में पिंक लाइन के साथ मेट्रो बदली जा सकेगी। यह पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो के बड़े विस्तार का हिस्सा है, लेकिन काम शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की मंजूरी मिलना ज़रूरी है।