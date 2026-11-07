कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति नेपाल तक पीछा कर दबोचे गए, घरेलू हिंसा और जानलेवा साजिश का आरोप
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू को उत्तर प्रदेश के झांसी से विशेष जांच दल (SIT) ने गिरफ्तार किया है। आर्य ने अपने पति पर घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और जान से मारने की साजिश रचने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब आर्य ने पति पर मारपीट करने, जातिसूचक गालियां देने और उन्हें कंपनी के पदों से हटाने की कोशिशों जैसे गंभीर आरोप लगाए।
साहू का भतीजा बरेली से गिरफ्तार
इस जांच के सिलसिले में साहू के भतीजे को भी बरेली से हिरासत में लिया गया है। आर्य ने पिछले महीने देहरादून में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एक खास टीम बनाई। इस टीम ने साहू का कई अलग-अलग जगहों पर पीछा किया, यहां तक कि नेपाल तक भी पहुंची, जिसके बाद उन्हें आखिरकार गिरफ्तार किया जा सका। SIT ने रेखा के आरोपों को पुख्ता करने के लिए ऑडियो क्लिप और गवाहों के बयान जैसे सबूत भी इकट्ठा किए हैं।