कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति नेपाल तक पीछा कर दबोचे गए, घरेलू हिंसा और जानलेवा साजिश का आरोप

इस जांच के सिलसिले में साहू के भतीजे को भी बरेली से हिरासत में लिया गया है। आर्य ने पिछले महीने देहरादून में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एक खास टीम बनाई। इस टीम ने साहू का कई अलग-अलग जगहों पर पीछा किया, यहां तक कि नेपाल तक भी पहुंची, जिसके बाद उन्हें आखिरकार गिरफ्तार किया जा सका। SIT ने रेखा के आरोपों को पुख्ता करने के लिए ऑडियो क्लिप और गवाहों के बयान जैसे सबूत भी इकट्ठा किए हैं।