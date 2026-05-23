चेन्नई में गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, अब सप्ताहांत में बरस सकते हैं राहत के बादल

पूर्वी हवाओं से चेन्नई की गर्मी में कमी आई

22 मई को मीनांबक्कम में 40.8 डिग्री सेल्सियस और नुंगमबक्कम में 39.8 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेलने के बाद, चेन्नई को आखिरकार पूर्वी हवाओं से कुछ राहत मिली है। RMC ने बताया है कि बारिश का यह दौर 24 मई तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में जारी रहेगा। इससे हाल की भीषण गर्मी के बाद लोगों को ठंडे मौसम की उम्मीद है।