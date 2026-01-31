लाल किला विस्फोट मामले में खुलासा, कॉफी चेन के बिक्री केंदों को उड़ाने की थी योजना

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर, 2025 की रात को कार में हुए विस्फोट की जांच में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। हमले के पीछे के आतंकी मॉड्यूल ने एक वैश्विक कॉफी चेन के बिक्री केंदों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। आरोपियों का मानना ​​था कि ब्रांड का एक यहूदी CEO होने के कारण यह यहूदी प्रभाव का प्रतीक है और वे गाजा में इजरायल के अभियानों से जुड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते थे।

विवाद लक्ष्यों के चयन पर असहमति इंडिया टुडे के अनुसार, हमले के लक्ष्य चुनने में मॉड्यूल के भीतर मतभेद था। कुछ सदस्य कार्रवाई को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों तक सीमित रखना चाहते थे, जबकि उमर-उन-नबी घाटी के बाहर प्रमुख लक्ष्यों को निशाना बनाने पर जोर दे रहे थे। नबी और उनके साथियों ने कॉफी चेन पर हमलों को विशेष पूर से गाजा में मुसलमानों के खिलाफ कथित अन्याय के बारे में अपने संदेश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के एक तरीके के रूप में देखा था।

खुलासा नबी ने की थी आत्मघाती हमलावर तैयार करने की कोशिश राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने विस्फोट के 7 दिन बाद जसिर वानी को गिरफ्तार किया था। वानी को ड्रोन को हथियारबंद प्लेटफार्मों में बदलने का काम सौंपा गया था और उसने पूरे भारत में हमास जैसी शैली के हमलों पर चर्चा की थी। पूछताछ में वानी ने बताया कि नबी ने उसे आत्मघाती हमलावर बनने के लिए कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वह एक सहायक ऑपरेशनल भूमिका में मॉड्यूल में शामिल होने पर सहमत हो गया।

संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन से है आरोपी का संबंध आरोपियों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से है और वे स्थानीय कार्रवाइयों को वैश्विक संघर्षों से जोड़ने वाले दुष्प्रचार से प्रेरित थे। नबी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी, 6 दिसंबर के आसपास एक बड़ा हमला करने के लिए उत्सुक था। लाल किले के पास कार विस्फोट की घटना जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक संदिग्ध सफेद कॉलर आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ कार्रवाई के 3 सप्ताह बाद हुई थी।

