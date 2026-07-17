NEET 2026 में 11 लाख छात्रों ने पाई सफलता, नतीजों में फिर बेटियों का दबदबा

लड़कियों की सफलता दर 56.8 प्रतिशत रही है, जो लड़कों की 55.1 प्रतिशत की सफलता दर से थोड़ी ज्यादा है। यह परीक्षा पूरे देश के 5,440 केंद्रों के साथ-साथ विदेश के 14 शहरों में भी आयोजित की गई थी। कुल 13 अलग-अलग भाषाओं में यह परीक्षा होने के कारण, यह हर क्षेत्र के छात्रों तक पहुंच पाई। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा था।

2 टॉपर्स ने 720 में से प्रभावशाली 715 अंक हासिल किए, वहीं 10,160 छात्रों ने कम से कम 600 अंक प्राप्त किए। जो छात्र अपना स्कोरकार्ड देखना चाहते हैं, वे इसे NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।