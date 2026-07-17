NEET 2026 में 11 लाख छात्रों ने पाई सफलता, नतीजों में फिर बेटियों का दबदबा
री-NEET 2026 के नतीजे घोषित हो चुके हैं, और यह उन लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं। इस परीक्षा में करीब 20 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 11.21 लाख उम्मीदवारों ने MBBS, BDS, AYUSH और अन्य स्नातक मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है।
खास बात यह है कि इस बार भी छात्राओं का शानदार प्रदर्शन जारी रहा है। कुल सफल उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियां हैं, जिन्होंने अपनी जीत की परंपरा को इस बार भी कायम रखा है।
आधिकारिक NEET स्कोरकार्ड हुए जारी
लड़कियों की सफलता दर 56.8 प्रतिशत रही है, जो लड़कों की 55.1 प्रतिशत की सफलता दर से थोड़ी ज्यादा है। यह परीक्षा पूरे देश के 5,440 केंद्रों के साथ-साथ विदेश के 14 शहरों में भी आयोजित की गई थी। कुल 13 अलग-अलग भाषाओं में यह परीक्षा होने के कारण, यह हर क्षेत्र के छात्रों तक पहुंच पाई। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा था।
2 टॉपर्स ने 720 में से प्रभावशाली 715 अंक हासिल किए, वहीं 10,160 छात्रों ने कम से कम 600 अंक प्राप्त किए। जो छात्र अपना स्कोरकार्ड देखना चाहते हैं, वे इसे NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।