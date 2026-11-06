भारत में 99 प्रतिशत स्पैम कॉल्स कम हुए, RBI के FRI ने रोके 6,500 करोड़ रुपये के घोटाले
भारत ने अपनी डिजिटल सुरक्षा को बड़ी मजबूती दी है। स्पैम कॉल्स में 99 प्रतिशत की भारी कमी आई है, यानी हर दिन लगभग 3.5 करोड़ ऐसी कॉल्स कम हो गई हैं जो लोगों को परेशान करती थीं।
इसके अलावा, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI) नाम के एक टूल ने लगभग 6,500 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटालों को होने से रोका है। RBI ने अब सभी बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया है, ताकि वे संदिग्ध लेन-देन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ सकें।
डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़े 1,600 हितधारक
डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से अब करीब 1,600-1,800 हितधारक जुड़ चुके हैं। इनमें बैंक, कानून प्रवर्तन एजेंसियां (LEAs), टेलीकॉम ऑपरेटर्स और वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। ये सभी मिलकर जानकारी साझा करते हैं और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ते हैं।
संचार साथी पहल के कारण लगभग 55-56 लाख मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए हैं। साथ ही, सभी 4G और उससे ऊपर के ग्राहकों के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सुविधा उपलब्ध होने से अब आप देख सकते हैं कि कौन कॉल कर रहा है। इससे धोखेबाजों से बचना और ऑनलाइन सुरक्षित रहना काफी आसान हो गया है।