भारत में 99 प्रतिशत स्पैम कॉल्स कम हुए, RBI के FRI ने रोके 6,500 करोड़ रुपये के घोटाले

भारत ने अपनी डिजिटल सुरक्षा को बड़ी मजबूती दी है। स्पैम कॉल्स में 99 प्रतिशत की भारी कमी आई है, यानी हर दिन लगभग 3.5 करोड़ ऐसी कॉल्स कम हो गई हैं जो लोगों को परेशान करती थीं।

इसके अलावा, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर (FRI) नाम के एक टूल ने लगभग 6,500 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटालों को होने से रोका है। RBI ने अब सभी बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया है, ताकि वे संदिग्ध लेन-देन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से पहले ही पकड़ सकें।