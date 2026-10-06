बिहार से 2022 में लापता मृत रविशंकर दिल्ली में फल बेचते मिला, अपहरण मामले की फिर शुरू हुई जांच
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क्या आपको बिहार के रविशंकर कुमार याद हैं? वे साल 2022 में अचानक गायब हो गए थे। उनके पिता को लगा था कि उनका अपहरण कर लिया गया है और उन्हें मार डाला गया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 2 अक्टूबर को कुमार जिंदा मिल गया। वह दिल्ली में एक फलों की दुकान पर काम कर रहा था। यह वाकई एक चौंकाने वाला मोड़ था।
बोलने में असमर्थ कुमार के लिए पुलिस ने दोबारा खोला केस
कुमार के वापस आने के बाद पुरानी जांच फिर से सुर्खियों में आ गई है। स्थानीय पुलिस अब इस मामले को दोबारा खोल रही है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था और पहले कहां गलती हुई थी। चूंकि कुमार बोल नहीं पाता है, इसलिए उसका बयान एक इंटरप्रेटर की मदद से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि उसके लापता होने की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और पिछली जांच में हुई गलतियों को सुधारा जाए।