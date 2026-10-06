बिहार से 2022 में लापता मृत रविशंकर दिल्ली में फल बेचते मिला, अपहरण मामले की फिर शुरू हुई जांच

कुमार के वापस आने के बाद पुरानी जांच फिर से सुर्खियों में आ गई है। स्थानीय पुलिस अब इस मामले को दोबारा खोल रही है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था और पहले कहां गलती हुई थी। चूंकि कुमार बोल नहीं पाता है, इसलिए उसका बयान एक इंटरप्रेटर की मदद से रिकॉर्ड किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि उसके लापता होने की पूरी सच्चाई सामने लाई जाए और पिछली जांच में हुई गलतियों को सुधारा जाए।