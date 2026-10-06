दिल्ली में डेंगू-मलेरिया का अलर्ट, मामलों में आई तेजी

दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही डेंगू के 98 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस साल डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 695 हो गई है। सिर्फ सितंबर महीने में डेंगू के 286 और मलेरिया के 124 मामले सामने आए थे। अक्टूबर की 3 तारीख तक मलेरिया के 23 और नए मरीज सामने आ चुके थे, जिससे इस साल मलेरिया के कुल मामले 266 हो गए हैं।