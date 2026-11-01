केरलम में झाड़-फूंक के नाम पर दुष्कर्म के आरोपी पादरी को 7 साल जेल की सजा

केरलम के एडवा स्थित वेंकुलम के एक पादरी को दुष्कर्म के मामले में 7 साल की जेल की सजा मिली है। पादरी ने एक महिला को यह कहकर झांसा दिया था कि वह उसके पति पर आई कथित बुरी आत्मा को निकालने के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठान करेगा। इसी बहाने उसने महिला से दुष्कर्म किया। यह घटना अप्रैल 2016 में हुई थी, लेकिन पीड़िता ने जब हिम्मत दिखाकर शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर यह मामला सामने आया। जेल की सजा के साथ-साथ कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।