असम: पत्नी की हत्या कर सिर फ्रिज में रखने वाला पति पुलिस वैन से कूदा, मौत

गोस्वामी ने 6 सितंबर को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। हत्या का यह मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी। पुलिस ने जब जांच की तो उन्हें गोस्वामी के घर के फ्रिज में रिया तालुकदार का कटा हुआ सिर मिला।

पुलिस का कहना है कि गोस्वामी ने अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं दिखाया। 8 सितंबर को जब उसे अपराध स्थल पर ले जाया गया, तो उसने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसे जेल से रिहा किया गया तो वह उस व्यक्ति को मार देगा जिसे वह अपनी पत्नी का 'शुगर डैडी' बताता था। रिया के परिवार ने आरोप लगाया है कि गोस्वामी को ड्रग्स की लत थी। पुलिस इन आरोपों के साथ-साथ उससे जुड़े एक पुराने धोखाधड़ी के मामले की भी जांच कर रही है।