राम मंदिर दान चोरी: महंत दास बोले- धोखा हुआ, प्रधानमंत्री-मुख्यंमत्री दिलाएंगे न्याय

SIT ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया

इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी से जुड़े कुछ कीमती सामान भी बरामद किए गए हैं। चंपत राय ने सभी आरोपों को "बेबुनियाद" बताया है। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद वे अपना पक्ष रखेंगे। जांच में कुछ कमियां सामने आईं, जैसे दान पेटियों की चाबियां बिना इजाजत कुछ लोगों के पास मिली थीं। इन कमियों की वजह से चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ट्रस्ट में नए लोगों की नियुक्ति की गई है।