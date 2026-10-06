भारत का अपना 'मेड-इन-इंडिया' नागरिक विमान भरेगा उड़ान, जानिए कितने लगेगा समय

विमान निर्माण के क्षेत्र में भी भारत बड़े लक्ष्य साध रहा है। बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां अभी भारत से करीब 4 अरब डॉलर (38,560 करोड़ रुपये) के पुर्जे और दूसरी सेवाएं खरीद रही हैं। यह आंकड़ा इस दशक के अंत तक 10 अरब डॉलर (96,000 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है। सरकार देश में ही जेट इंजन बनाने की संभावना भी तलाश रही है, हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसके साथ ही, भारत 'सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल' का एक्सपोर्टर बनने की क्षमता रखता है। सरकार 'कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म' पर भी काम करेगी, जिससे जैसे-जैसे यह सेक्टर आगे बढ़ेगा, हमारा आसमान भी साफ-सुथरा बना रहेगा।