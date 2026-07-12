नोएडा के गिरफ्तार श्रमिकों की रिहाई को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश ने बढ़ाई मजदूरी

नोएडा में श्रमिकों का यह आंदोलन तब शुरू हुआ जब उन्होंने बेहतर वेतन और काम की अच्छी शर्तों की मांग रखी। दरअसल, यह मांग हरियाणा में मजदूरी 35 प्रतिशत बढ़ाए जाने के बाद उठी थी। शुरुआत में सब शांति से चल रहा था, लेकिन 13 अप्रैल को यहां झड़पें हुईं, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि, जनता के दबाव में आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार विरोध प्रदर्शन के बाद मजदूरी बढ़ा दी। अब अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्ध-कुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये तय किए गए हैं। इस तरह प्रदर्शनकारियों की एक अहम मांग पूरी हो गई है।