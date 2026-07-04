जश्न की गोली ने ली जान: भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर आज आएगा फैसला
भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह ने जेल की सजा के बजाय प्रोबेशन की मांग की है। उन्हें 2018 के एक मामले में दोषी पाया गया था, जिसमें उनके भाई की दिल्ली में हुई न्यू ईयर पार्टी में खुशी में चलाई गई उनकी गोली से एक मेहमान, अर्चना गुप्ता की जान चली गई थी। सिंह ने अपने फार्महाउस पर गोली चलाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह गोली अर्चना गुप्ता को जा लगी।
जज 4 जुलाई को सुनाएंगे फैसला
6 जून को अदालत ने उन्हें दोषी पाया था और अब उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। 3 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कम सजा की गुहार लगाई। वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को अपनी गलती का बहुत पछतावा है, उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है और प्रोबेशन रिपोर्ट भी उनके पक्ष में है।
राज कुमार सिंह ने अपनी समाज सेवा के कामों और गुप्ता परिवार के साथ अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया। हालांकि, सरकारी वकील ने सबसे कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस घटना से पीड़ित परिवार को गहरा दुख पहुंचा है और आरोपी ने न्याय से बचने की कोशिश की। अब जज 4 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे।