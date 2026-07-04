जश्न की गोली ने ली जान: भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर आज आएगा फैसला

जज 4 जुलाई को सुनाएंगे फैसला

6 जून को अदालत ने उन्हें दोषी पाया था और अब उन्हें 10 साल तक की जेल हो सकती है। 3 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कम सजा की गुहार लगाई। वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को अपनी गलती का बहुत पछतावा है, उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है और प्रोबेशन रिपोर्ट भी उनके पक्ष में है।

राज कुमार सिंह ने अपनी समाज सेवा के कामों और गुप्ता परिवार के साथ अपनी दोस्ती का भी जिक्र किया। हालांकि, सरकारी वकील ने सबसे कड़ी सजा की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस घटना से पीड़ित परिवार को गहरा दुख पहुंचा है और आरोपी ने न्याय से बचने की कोशिश की। अब जज 4 जुलाई को अपना फैसला सुनाएंगे।