जम्मू-कश्मीर: राजौरी के 850 हेक्टेयर जंगल खाक, इस साल 100 जगहों पर लगी आग

संरक्षण अधिकारी ने जनता से सहयोग की अपील की

वन विभाग को आग लगने की जानकारी तुरंत अलर्ट के जरिए मिल जाती है, लेकिन खराब सड़क संपर्क की वजह से टीम को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है। IFS अधिकारी और वन संरक्षक सत पाल का कहना है कि स्थानीय लोगों का सहयोग इन आगों पर काबू पाने के लिए बहुत जरूरी है। वे सभी से अपील करते हैं कि लापरवाही से सिगरेट या बीड़ी न फेंकें और आग लगने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "शुरुआती कुछ मिनट सबसे ज्यादा अहम होते हैं।"