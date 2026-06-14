जम्मू-कश्मीर: राजौरी के 850 हेक्टेयर जंगल खाक, इस साल 100 जगहों पर लगी आग
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में इस बार जंगल की आग का बड़ा कहर देखने को मिला है। इस सीजन में अब तक 100 से भी ज्यादा जगहों पर आग लग चुकी है, जिससे करीब 850 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। भीषण गर्मी की लहर, सूखा मौसम और आसानी से आग पकड़ने वाले चीड़ के जंगल आग को और भी तेजी से फैला रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से आग बुझाने वाली टीमों को इन लपटों को काबू करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
संरक्षण अधिकारी ने जनता से सहयोग की अपील की
वन विभाग को आग लगने की जानकारी तुरंत अलर्ट के जरिए मिल जाती है, लेकिन खराब सड़क संपर्क की वजह से टीम को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग जाता है। IFS अधिकारी और वन संरक्षक सत पाल का कहना है कि स्थानीय लोगों का सहयोग इन आगों पर काबू पाने के लिए बहुत जरूरी है। वे सभी से अपील करते हैं कि लापरवाही से सिगरेट या बीड़ी न फेंकें और आग लगने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "शुरुआती कुछ मिनट सबसे ज्यादा अहम होते हैं।"
वन विभाग ने लोगों से सहयोग मांगा
लगातार प्रयासों के बावजूद, कुछ इलाकों में वन्यजीवों के आवासों और पक्षियों के घोंसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वन विभाग जंगलों को बचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन उनका साफ कहना है कि इन भीषण आगों से निपटने के लिए सभी के साझा सहयोग की बेहद जरूरत है।