राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा: रक्षा तकनीक में भारत-जर्मनी का 'नया अध्याय'

भारत और जर्मनी ने UN पीसकीपिंग के लिए समझौते किए

अपनी इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने तथा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की ट्रेनिंग के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए।

रक्षा मंत्री ने इस यात्रा को 'गहरी दोस्ती, तालमेल और विश्वास' का प्रतीक बताया और कहा कि भारत और जर्मनी सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए गंभीर हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।