राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा: रक्षा तकनीक में भारत-जर्मनी का 'नया अध्याय'
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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 से 23 अप्रैल, 2026 तक जर्मनी का दौरा किया, जिसका मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना था।
इस दौरान उन्होंने एक जर्मन पनडुब्बी कारखाने का दौरा किया और अपने जर्मन समकक्ष बोरिस पिस्टोरियस से मुलाकात की, जहां दोनों ने मिलकर नई रक्षा तकनीक को विकसित और तैयार करने पर चर्चा की।
भारत और जर्मनी ने UN पीसकीपिंग के लिए समझौते किए
अपनी इस यात्रा के दौरान, दोनों देशों ने सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने तथा संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों की ट्रेनिंग के लिए कई समझौतों पर दस्तखत किए।
रक्षा मंत्री ने इस यात्रा को 'गहरी दोस्ती, तालमेल और विश्वास' का प्रतीक बताया और कहा कि भारत और जर्मनी सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए गंभीर हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।