राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए होंगे रवाना, हासिल करेंगे यह उपलब्धि
क्या है खबर?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 से 10 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। पिछले 12 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होगी। अपने प्रवास के दौरान सिंह अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बैठकों में भाग ले सकते हैं। इस यात्रा के में कई ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी उम्मीद है।
वार्ता
वार्ता में हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा ध्यान
सिंह और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के बीच वार्ता का मुख्य केंद्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र होगा। दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं। यह यात्रा ऑस्ट्रेलियाई उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की जून में भारत यात्रा के बाद हो रही है। उस दौरान मार्लेस ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने में भारत के संयम की प्रशंसा की थी।
सराहना
ऑस्ट्रेलिया ने की थी भारत के संयम की सराहना
मार्लेस ने कहा था, "हम सैन्य गतिविधियों के रुकने की सराहना करते हैं, जिसे हम भारतीय नेतृत्व का एक सशक्त कदम मानते हैं।" उन्होंने भारत के प्रति ऑस्ट्रेलिया के समर्थन को भी दोहराया था। बता दें कि मार्लेस 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत आने वाले पहले क्वाड रक्षा मंत्री भी थे। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों जैसे लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्रों में आतंकवादी ढांचों को ध्वस्त किया गया था।