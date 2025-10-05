रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना होंगे

राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए होंगे रवाना, हासिल करेंगे यह उपलब्धि

लेखन भारत शर्मा 03:37 pm Oct 05, 202503:37 pm

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 से 10 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। पिछले 12 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली ऑस्ट्रेलिया की यात्रा होगी। अपने प्रवास के दौरान सिंह अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से मुलाकात कर सकते हैं और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण बैठकों में भाग ले सकते हैं। इस यात्रा के में कई ऑस्ट्रेलियाई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की भी उम्मीद है।