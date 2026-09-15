2047 तक देश को अहम रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भर बनना होगा- राजनाथ सिंह

राजनाथ की इस योजना का मुख्य जोर स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने पर है। इस पहल में स्टार्टअप, MSME, बड़ी औद्योगिक कंपनियों और DRDO समेत सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि हमें सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि रिसर्च, डिजाइन और टेस्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना होगा। इस पूरे विजन के केंद्र में AI और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकें हैं।

राजनाथ ने 'आत्मनिर्भरता' की सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमें बड़ी सोच रखनी होगी, ताकि आने वाले सालों में भारत रक्षा तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर सके।