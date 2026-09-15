2047 तक देश को अहम रक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भर बनना होगा- राजनाथ सिंह
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2047 तक देश को अहम रक्षा तकनीकों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना होगा।
DRDO के एक कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ ने साफ किया कि भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी तकनीकें भारत के पास होनी बेहद अहम हैं। इन तकनीकों में आत्मनिर्भरता से भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बढ़त मिलेगी।
राजनाथ का जोर स्वदेशी रक्षा सामग्री पर
राजनाथ की इस योजना का मुख्य जोर स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने पर है। इस पहल में स्टार्टअप, MSME, बड़ी औद्योगिक कंपनियों और DRDO समेत सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया कि हमें सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि रिसर्च, डिजाइन और टेस्टिंग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना होगा। इस पूरे विजन के केंद्र में AI और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकें हैं।
राजनाथ ने 'आत्मनिर्भरता' की सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमें बड़ी सोच रखनी होगी, ताकि आने वाले सालों में भारत रक्षा तकनीक के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर सके।