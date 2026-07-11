INS महेंद्रगिरी से बढ़ी नौसेना की ताकत, राजनाथ सिंह बोले- AI और पारंपरिक युद्ध का नया समीकरण देश Jul 11, 2026

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और पारंपरिक सैन्य ताकत का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। विशाखापट्टनम में INS महेंद्रगिरी के कमीशन के मौके पर उन्होंने समझाया कि भले ही तकनीक से युद्ध लड़ने का तरीका बदल रहा हो, लेकिन पुराने तौर-तरीके और पारंपरिक प्लेटफॉर्म आज भी अपनी जगह बहुत अहम हैं। उनके शब्दों में, "नई तकनीकें और पारंपरिक प्लेटफॉर्म एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे को पूरा करते हैं। पारंपरिक प्लेटफॉर्म के बिना नई तकनीकें अधूरी ही रहेंगी।"