राजनाथ सिंह ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' की सराहना, टैरिफ को लेकर अमेरिका पर भी साधा निशाना
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका पर साधा बड़ा निशाना

राजनाथ सिंह ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' की सराहना, टैरिफ को लेकर अमेरिका पर भी साधा निशाना

लेखन भारत शर्मा
Aug 10, 2025
02:30 pm
क्या है खबर?

विपक्ष की ओर से 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फिर से सरकार के कदम और इस ऑपरेशन की सराहना की है। उन्होंने रविवार को मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को उजागर किया है। इसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत उकसाने वालों को नहीं छोड़ेगा।

बयान

सिंह ने क्या दिया बयान?

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, "पहलगाम हमले के बाद आतंकवादियों ने सोचा था कि भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने तय किया कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि आतंकवादी हमारे देश में लोगों से पहले धर्म पूछेंगे और फिर उनकी हत्या करेंगे। हमने तय किया था कि हम उन्हें उनके काम के हिसाब से जवाब देंगे। आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया था।"

संदेश

हमने पूरी दुनिया को दिया संदेश- सिंह

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है, तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं।" बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने 6 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर 100 से अधिक आतंकियों का खात्म कर उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां सुने रक्षा मंत्री सिंह का भाषण

निशाना

सिंह ने अमेरिका पर भी साधा निशाना

रक्षा मंत्री सिंह ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, "कुछ लोग भारत की विकास गति से खुश नहीं हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है 'सबके बॉस तो हम हैं', भारत इतनी तेज गति से कैसे आगे बढ़ रहा है?" उन्होंने कहा, "कई लोगों का प्रयास है कि भारत में स्वदेशी उत्पाद, अन्य देशों में निर्मित उत्पादों की तुलना में अधिक महंगे हों, ताकि जब कीमतें बढ़ें, तो विश्व उन्हें खरीदना बंद कर दें।"

दावा

दुनिया की कोई भी ताकत भारत को वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती

रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, "वर्तमान में दुनिया में भारत को पीछे धकेलने का प्रयास चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने से नहीं रोक सकती है।" बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर लगाम कसने का प्रयास किया है।