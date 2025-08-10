राजनाथ सिंह ने की 'ऑपरेशन सिंदूर' की सराहना, टैरिफ को लेकर अमेरिका पर भी साधा निशाना

विपक्ष की ओर से ' ऑपरेशन सिंदूर ' की सफलता पर लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक फिर से सरकार के कदम और इस ऑपरेशन की सराहना की है। उन्होंने रविवार को मध्य प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को उजागर किया है। इसके जरिए भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि भारत उकसाने वालों को नहीं छोड़ेगा।

संदेश हमने पूरी दुनिया को दिया संदेश- सिंह रक्षा मंत्री सिंह ने कहा, "ऑपरेशन सिंदूर से हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम किसी को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें उकसाता है, तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं।" बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। इसके जवाब में भारत ने 6 मई की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर 100 से अधिक आतंकियों का खात्म कर उनके ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था।

ट्विटर पोस्ट यहां सुने रक्षा मंत्री सिंह का भाषण #WATCH Raisen, Madhya Pradesh: Defence Minister Rajnath Singh says, "There are some people who are not happy with the speed at which India is developing. They are not liking it. 'Sabke boss toh hum hain', how is India growing at such a fast pace? And many are trying that the… pic.twitter.com/kucYjXnNNX — ANI (@ANI) August 10, 2025

निशाना सिंह ने अमेरिका पर भी साधा निशाना रक्षा मंत्री सिंह ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा, "कुछ लोग भारत की विकास गति से खुश नहीं हैं। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है 'सबके बॉस तो हम हैं', भारत इतनी तेज गति से कैसे आगे बढ़ रहा है?" उन्होंने कहा, "कई लोगों का प्रयास है कि भारत में स्वदेशी उत्पाद, अन्य देशों में निर्मित उत्पादों की तुलना में अधिक महंगे हों, ताकि जब कीमतें बढ़ें, तो विश्व उन्हें खरीदना बंद कर दें।"